Lieflijke kerstconcerten Chaverim geslaagd

Musselkanaal / Gieten – Lieflijke kerstconcerten tussen traditie en folklore van Chaverim.



De lieflijke kerstconcerten tussen traditie en folklore die Vocaal Ensemble Chaverim onder leiding van dirigent Klaas Withaar dit weekend in Musselkanaal en Gieten bracht waren die naam waard.

Na de zaterdagavond in een goed gevulde Heilige Antoniuskerk in Musselkanaal en op zondagmiddag in een volle sfeervolle Dorpskerk in Gieten kreeg het koor en het muzikaal intermezzo door pianist Pieter Pilon en hoboïst Collin van Gemert van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest lovende kritieken van de aanwezige bezoekers. Mooie traditionals tot Christmas Carols uit onder meer Zweden, Engeland, Amerika, Noorwegen en Rusland kwamen voorbij.

Het ongeveer dertig leden tellende koor bracht tijdens de concerten stukken van componisten als Morten Lauridsen, Ola Gjeilo, John Rutter, Daniel Elder, Eric Whitacre en Sergej Rachmaninov.

De foto’s zijn gemaakt in de Dorpskerk in Gieten.