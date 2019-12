Reddingsbrigade in actie voor goede doel 3FM Serious Request

SCHEEMDA, GRONINGEN – De tiende editie van Serious Rescue vindt dit jaar plaats van vrijdag 20 tot en met maandag 23 december en heeft als bestemming Groningen. Het thema van dit jaar is ‘De Lifeline – hulp aan slachtoffers van mensenhandel’.

Woensdag vertrokken drie teams met 3FM-dj’s in estafettevorm te voet door Nederland. De teams bestaan uit: Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Herman Hofman en Mark van der Molen & Rámon Verkoeijen. Zij lopen één route van Goes naar Groningen.

Hun tocht door Nederland word afgelegd in het kader van de 3FM-actie Serious Request. De dag voor kerst lopen de dj’s van Vries naar Groningen. Ze komen door Donderen, Bunne, Winde, Schelfhorst en Eelderwolde. Als alles volgens planning verloopt, komen de dj’s op kerstavond aan op de Ossenmarkt in de stad. Daar vindt de eindshow plaats.

Het jaarthema, ‘De Lifeline – hulp aan slachtoffers van mensenhandel’, is het doel waar Serious Rescue aan wil bijdragen, door vooraf en onderweg zoveel mogelijk geld op te halen.

Reddingsboten

Maar niet alleen deze vertegenwoordigers van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaan van ‘van actie naar actie’. Verenigd in Serious Rescue varen leden van reddingsbrigades in een lang lint zo’n 100 kilometer in drie dagen. De volledige vloot bestaat uit 35 reddingsboten en zo’n 150 lifeguards.

Vrijdag werden de reddingsboten in Veendam gelanceerd. Het gezamenlijke vertrek was gisteren. Via het Zuidlaardermeer, Waterhuizen en Zuidbroek voeren ze naar Winschoten. De tocht ging niet zonder slag of stoot. Er waren problemen bij het passeren van een sluis in Veendam. De opvarenden hebben overnacht in Winschoten en vertrokken vanmorgen in de richting Appingedam. Ook op deze route waren er problemen bij een sluis. Deze keer bij Scheemda (zie foto’s). Morgen staat de aankomst in de Stad Groningen gepland.



Foto’s: Hemmo Kuiper