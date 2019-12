Rhederweg – Damclub Winschoten 3 – 5

BELLINGWOLDE – In de hoofdklasse van de Oost Groninger Dambond werd donderdagavond 19 december in Dorpshuis Rhederbrug de wedstrijd Rhederweg – Damclub Winschoten afgewerkt.

Na een spannend wedstrijdverloop, won het viertal van Winschoten nipt met 3 – 5. Aan deze viertallencompetitie nemen overigens deel: DC Meeden, DC Veendam, DC Pekela, DC Rhederweg en DC Winschoten, waarbij het speeltempo is bepaald op 50 zetten in 1½ uur.

Na de tijdcontrole ontvangen beide spelers daarna nog 15 minuten om de partij te beëindigen.

Wedstrijdverloop

Rhederweg nam een 2 – 0 voorsprong na een onnauwkeurige voortzetting van Harrie Molthoop, waar Gerrit ten Seldam gretig gebruik van maakte. Echter Winschoten toonde daarna veerkracht en sleepte uiteindelijk toch een nipte 3 – 5 overwinning uit het vuur.

Het begon vervolgens bij Geert Lubberink die de stand weer gelijk trok, 2 – 2, na winst tegen Sietse Katuin. Geert legde de basis voor de overwinning met een “Coupe Springer” die schijfwinst opleverde. Jilje Scheeringa zette Winschoten daarna op voorsprong na een loepzuivere combinatie tegen Jan Bos, 2 – 4. Bord 1 spelers Arthur Kalverboer en Marchinus Mulder kwamen in deze interessante partij tot een puntendeling. In deze partij met beide één dam had Arthur licht voordeel maar Marchinus kreeg in het eindspel uiteindelijk een “remisestand” op het bord, wat de eindstand op 3 – 5 bracht.

Stand hoofdklasse OGD

1. Pekela 3 – 3 12 – 12

2. Meeden 1 – 2 5 – 3

3. Winschoten 1 – 2 5 – 3

4. Rhederweg 3 – 2 11 – 13

5. Veendam 2 – 1 7 – 9

Gedetailleerde uitslag

Rhederweg – Winschoten

1. Arthur Kalverboer – Marchinus Mulder 1 – 1

2. Sietse Katuin – Geert Lubberink 0 – 2

3. Jan Bos – Jilje Scheeringa 0 – 2

4. Gerrit ten Seldam – Harrie Molthoop 2 – 0

3 – 5

Ingezonden.