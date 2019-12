Rik Wubs zorgt met twee goals tijdens rentree voor overwinning Noordster

OUDE PEKELA – en paar weken geleden werd de wedstrijd Noordster – VKW afgelast. Het hoofdveld was vanwege de regenval destijds niet bespeelbaar. Zondagmiddag was dit niet het geval en kon er gewoon om 14.00 uur afgetrapt worden.

Na de enorme uitglijder een week eerder tegen WVV waren de Pekelders gebrand om in de laatste competitiewedstrijd van 2019 het anders te doen. De strijd was dan ook zichtbaar. Tel daarbij op dat Rik Wubs zijn rentree met twee goals opluisterde en een 3-2 overwinning was het resultaat.



Noordster ging furieus van start. Na vijf minuten lag de bal al in het netje. Marcel Paans legde de basis door broer Ronald met een schitterende pass de diepte in te sturen. Ronald Paans hield de achterlijn, legde de bal terug en Erjon Hoti zette de 1-0 op het scorebord. Noordster was daarna de betere ploeg, maar halverwege de eerste helft veranderde dit spelbeeld. VKW had meer de bal, was zo nu en dan dreigend, maar op wat afstandsschoten en kleine kansjes na werd de ploeg niet heel gevaarlijk.



Hoe fel Noordster de eerste helft uit de startblokken kwam, zo fel deed VKW dat de tweede helft. Noordster stond simpelweg tegen te houden en nadat de Pekelders met de schrik vrij waren gekomen door een bal op de paal, viel de gelijkmaker als nog. Damy Sinot kwam onnodig uit, miste de bal en VKW kon binnen koppen: 1-1. Een kwartier voor tijd kreeg VKW de kans om op voorsprong te komen. Marcel Paans hield zijn tegenstander onreglementair onderuit in het strafschopgebied met een duidelijke penalty als gevolg. De 1-2 werd simpel binnengewerkt. In deze fase leek bij Noordster de moed weg te zakken, leek het wachten op de 1-3, maar Damy Sinot had een aantal goede reddingen.



Het was dan ook één wissel die deze middag compleet veranderde. Rik Wubs maakte na anderhalf jaar met een zware knieblessure aan de kant te hebben gestaan zijn rentree. Dat hij een hele bepalende speler is voor Noordster wist men al uit het verleden, maar vanmiddag werd dat nogmaals benadrukt. Vanaf de rechterkant kwam hij naar binnen en schoot de bal in de linkerbovenhoek, een prachtige goal: 2-2. Dat hij daarna alleen op de keeper afkwam en rustig met zijn linker de bal onder de Drentse goalie doorschoof, maakte het feest compleet: 3-2.

Het publiek op de tribune gaf spontaan een staande ovatie, want na zo’n zware blessure zo een wedstrijd beslissen is natuurlijk een sprookje en vooral bijzonder knap. Het was dan ook zeker de middag van Rik Wubs en voor Noordster fijn om te weten dat hij de rest van het seizoen weer van de partij is.



Al met al dus een zwaarbevochten overwinning waarbij individuele kwaliteiten het verschil hebben gemaakt. Het was voor Ronald Paans een mooi afscheidscadeautje, want de spits vertrekt in januari op wereldreis. Uiteraard wensen wij Ronald veel plezier en zien hem graag in de toekomst weer in Noordster 1! Voor de rest was deze middag niet alleen bijzonder vanwege de rentree van Rik Wubs, maar ook omdat er sinds jaren weer een tweeling op het veld stond. Zowel Michael Lap als Wesley Lap speelde het laatste gedeelte van de wedstrijd, hetgeen het vernoemen zeker waard is. Hoe dan ook is het nu winterstop en sluit Noordster het jaar goed af!

