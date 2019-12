Tom den Heijer geslaagd zwarte band judo

ASSEN – Zaterdag is Tom den Heijer geslaagd voor de zwarte band judo.

Op zaterdag 21 december organiseerde Judo Bond Nederland (JBN) de zwarte band-examens in judo voor Noord Nederland. Judoka Tom den Heijer reisde met zijn uke (valpartner) Roy de Jonge af naar Assen om hier examen te doen voor de eerste Dan in de Japanse zelfverdedigingskunst judo. Tom begon zijn examen met de Nage no kata (werpvormen), welke perfect dienen te worden uitgevoerd. Dit eerste deel wist hij dan ook vakkundig te demonstreren. Het werd hierdoor wel duidelijk dat Judo Tan-Ren-Jutsu gespecialiseerd is in de judo kata.

Daarna liet Tom zijn staande technieken rechts en links in beweging zien. Dit vertolkte hij met souplesse en explosiviteit, leidend tot een mooie demonstratie van een arsenaal aan worpen.

Als afsluiting liet hij zijn grondwerk in beweging zien, welke bestond uit houdgrepen, armklemmen, wurgingen, keren en kantelen en ontsnappingen

Ook met het grondwerk wist Tom de examencommissie te imponeren.

Tom is beloond met de 1e Dan diploma judo.

Meer informatie op: www.judotanrenjutsu.nl

Ingezonden.