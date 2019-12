Dekkerbeurs voor onderzoek naar man-vrouwverschillen bij hartfalen en ritmestoornissen

GRONINGEN – Arts-onderzoeker Bernadet Santema heeft van de Hartstichting een Dekkerbeurs van 140.000 ​euro gekregen voor onderzoek naar twee veelvoorkomende hartziekten: hartfalen en boezemfibrilleren. Ze wil weten waarom deze ziekten vaak samen voorkomen en waarom ze bij vrouwen vaak anders verlopen dan bij mannen.

Ziekte voorspellen

Voor haar onderzoek gaat Bernadet Santema een halfjaar naar Amerika. ‘Ik ga naar een onderzoeksgroep in Boston. Daar hebben ze een unieke database met gegevens van duizenden Amerikanen. Al drie generaties lang vullen de deelnemers allerlei vragenlijsten in. Ook worden metingen gedaan, bijvoorbeeld in het bloed.’ In die enorme verzameling gegevens hoopt Bernadet factoren te ontdekken die ziekte kunnen voorspellen. ‘Op dit moment is niet goed te voorspellen welke patiënt met hartfalen boezemfibrilleren krijgt, en andersom. We weten ook niet welke verschillen er hierbij zijn tussen mannen en vrouwen. Dat ga ik uitzoeken.’

De juiste dosis medicijnen

Een ander deel van haar onderzoek kan Santema in Nederland doen. Ze bouwt daarbij voort op veelbelovende resultaten uit eerder werk. ‘We hebben sterke aanwijzingen gevonden dat vrouwen met een bepaalde vorm van hartfalen een lagere dosis medicijnen nodig hebben dan mannen. Maar voordat artsen echt veilig en zeker de behandeling kunnen aanpassen bij vrouwen, moeten we hier nog meer over weten. Daarom ga ik gegevens analyseren van meer dan 12.000 patiënten met hartfalen.’

Ook gaat Santema onderzoek doen naar het ontstaan van hartfalen en boezemfibrilleren. Ze gaat onderzoek doen naar 350 signaalstofjes in het bloed van bijna 3000 mannen en vrouwen met hartfalen. Een deel van hen heeft boezemfibrilleren, en een deel niet. De analyse moet nieuwe kennis opleveren over de processen die betrokken zijn bij deze ziekten. Op basis daarvan kunnen mogelijk nieuwe behandelingen worden ontwikkeld.

Behandeling op maat

Het uiteindelijke doel is behandeling op maat: afgestemd op elke patiënt. ‘Nu is de behandeling gelijk bij mannen vrouwen. Maar ik verwacht dat de hartziekten bij vrouwen op een andere manier ontstaan dan bij mannen, en dat de behandeling ook anders zou moeten zijn. Mijn onderzoek brengt het droombeeld van de beste behandeling voor iedereen hopelijk een stap dichterbij.’​​​

Bron: UMCG