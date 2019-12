Gemeente Pekela deelt 160 vuurtonnen uit

PEKELA – De vuurtonnenactie van de gemeente Pekela blijkt een groot succes te zijn.

Inwoners in de bebouwde kom van de gemeente Pekela konden een vuurton met (schoon) brandhout aanvragen om toch een vuur te hebben in de wijk tijdens de jaarwisseling. Aan het gebruik van deze vuurtonnen is een aantal voorwaarden verbonden: In overleg met de aanvrager wordt de locatie van de vuurton bepaald. Ook mag er alleen schoon brandhout en snoeihout in worden verbrand. De ton dient zo te worden geplaatst dat er geen schade, overlast of gevaarlijke situatie ontstaat en dient zolang deze brand onder toezicht te zijn van een volwassene. De aanvrager van de vuurton is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Er waren in eerste instantie 40 vuurtonnen beschikbaar, maar er kwamen bij de gemeente maar liefst 160 geldige aanvragen binnen. De gemeente heeft besloten alle aanvragen toe te kennen. Vanaf vandaag was het mogelijk de vuurtonnen op te halen. De aanvragers hebben daar een brief over ontvangen. De aanvragers van de vuurtonnen mogen deze na de jaarwisseling behouden. Willen ze dat niet dan komen medewerkers van de gemeente deze na de jaarwisseling weer ophalen.

De gemeente hoopt dat met deze actie minder schade en overlast door vreugdevuren ontstaat tijdens de jaarwisseling. Burgemeester Jaap Kuin: ‘’ Het is belangrijk dat een jaarwisseling vooral veilig maar ook gezellig verloopt. De afgelopen jaarwisselingen was er veel overlast door vuren in de woonwijken. Dit is iets wat wij absoluut niet willen en waar wij op blijven handhaven. Een vuurton met schoon brandhout van de gemeente maakt het mogelijk om toch een veilig en gezellig vuur in de wijk te hebben met de jaarwisseling.’’

Vreugdevuren

Vreugdevuren in de gemeente Pekela zijn alleen toegestaan als deze zijn gemeld en als ze voldoen aan een aantal criteria. In de bebouwde kom is het daardoor bijna onmogelijk om vreugdevuren toe te staan.

Bron: Gemeente Pekela