Hesco Bouw neemt nieuwbouwactiviteiten van Kenders Bouw over

STADSKANAAL – Hesco Bouw uit Stadskanaal neemt vanaf 1 januari 2020 de nieuwbouwactiviteiten en het nieuwbouwpersoneel van Kenders Bouw uit Bedum over. Door deze overname onderstreept Hesco Bouw haar gezonde groeiambitie.

Hesco Bouw is een ervaren en duurzame bouwer uit Stadskanaal. Het bedrijf is actief voor de overheid (sport- en onderwijsgebouwen, kindcentra e.a.), MKB, zorginstanties en voor corporaties. Daarnaast is Hesco Bouw een vooraanstaande speler in de woningbouw (nieuwbouw van appartementen, villa’s, rij- en hoekwoningen etc.), is het actief in het aardbevingsschadeherstel en heeft het een eigen onderhoudsafdeling en calamiteitendienst.

Volgens directeur Ralf Holthuis van Hesco Bouw is de overname van de genoemde nieuwbouwactiviteiten van Kenders Bouw een mooie kans om verder te groeien. “We wilden onze activiteiten en marktgebied graag verder verbreden op het gebied van onderhoud en kleinbouw, maar ook onze kern van vakbekwame medewerkers op een goede manier uitbreiden. Het past precies, want de beide bedrijven matchen qua vakmanschap en mentaliteit. Het onderstreept daarbij heel concreet onze groeiambities.”

Het nieuwbouwteam van Kenders Bouw zal door de overname vanaf 1 januari actief zijn vanuit Stadskanaal. “We kijken uit naar de komst van onze nieuwe vaklieden en zijn van plan om er een mooie samenwerking van te maken,” aldus Holthuis.

