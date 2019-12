Kerstgedachtes bij Joris’ Kerstboom Ter Apel

TER APEL – Joris’ Kerstboom staat tot en met 24 december in bibliotheek Ter Apel. Velen kwamen al langs om voor hun dierbaren een kerstbal met kerstgedachte tussen de dennentakken te hangen.

Joris’ Kerstboom is een vertaling van het tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt stil te staan bij een bijzonder persoon en hun verhaal te delen. Joris’ Kerstboom is de plek waar je een reddende engel kan bedanken, sorry kan zeggen of een hechte vriendschap kan vieren.

Ook in de bibliotheek in Ter Apel is morgen nog de mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor iemand in de boom te hangen. En dit begint voor iedereen bij de vraag van Joris: ‘Wie zet jij in het licht?’

Hoe het werkt

In Ter Apel staat naast Joris’ Kerstboom een tafel met 2D-kerstballen. Schrijf een mooie boodschap en/of plak een foto op de kerstbal en hang hem in de boom. Zo zet je jouw dierbare letterlijk in het licht!

In de bibliotheek kan iedereen, ook niet-bibliotheken binnenlopen om tijdens de openingstijden een boodschap in de boom te hangen.

Landelijke actie

Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee met deze sympathieke actie. Op www.joriskerstboom.nl is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat.

Foto’s: Gerda Boeijing