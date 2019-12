Open dagen Badmintonvereniging BOP

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 23 december 08.00 uur. Door Jules

VANDAAG DROGER

Het is vandaag veel droger, al kan er af en toe nog wel een bui vallen. Maar er zijn ook opklaringen, zeker vanmiddag. Maximum rond 8 graden, en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Vanavond neemt de wind af en het is droog, later in de nacht en morgenochtend valt er af en toe regen. Daarna is het ook morgenmiddag en morgenavond wisselvallig met een paar buien, en daarbij is morgen kans op windvlagen. Maximum morgen 7 a 8 graden, en tot de avond een veranderlijke wind.

Op kerstdag in de ochtend nog een enkele bui en nogal vlagerig, in de middag en avond droog en veel minder wind. Donderdag een geheel droge dag, vrijdag weer kans op wat regen. Maximum op de kerstdagen rond 7 graden op woensdag, en rond 5 graden op de donderdag.