Raccoon Creek, Sonar Station en houtzagerij geopend in Wildlands

EMMEN – Het nieuwe Raccoon Creek, de houtzagerij en Sonar Station in Nortica in Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn vanavond officieel geopend. Ruim 600 abonnementhouders van het park waren hierbij aanwezig. En onder toeziend oog van de Kinderraad van Advies zaagden de leden van de nieuwe Klankbordgroep de deuren van de houtzagerij open.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het voormalig pinguïnverblijf om te bouwen naar een nieuw dierverblijf voor wasberen en een houtzagerij. In 2020 komen daar ook nog stinkdieren en zeehonden bij. Een combinatie van deze drie diersoorten in één verblijf is uniek in de wereld. De voormalige Terra Explorer werd getransformeerd naar Sonar Station. In deze ruimte wordt op een interactieve manier informatie gegeven over geluidsvervuiling in oceanen en de gevolgen daarvan op walvissen. Het Sonar Station is vanavond in gebruik genomen door de Kinderraad van Advies van Wildlands Ook de horecaruimte bij de ijsberen kreeg een update.

Later in het nieuwe jaar zal aan de andere kant van de houtzagerij ook een vogelvoliére gebouwd worden en verderop in het gebied komt een nieuw zee-aquarium en een nieuwe vergaderlocatie.

De 10 leden van de Klankbordgroep WildFriends zijn vanavond aan de abonnementhouders voorgesteld. Zij zullen vanaf 2020 met Wildlands meedenken en zorgen dat abonnementhouders nog meer waarde in het park krijgen. En alle aanwezigen kregen alvast een mini-voorproefje van de vierde editie van Wildnights, welke morgenavond officieel gaat beginnen.

