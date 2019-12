Wilbert Arends nieuwe hoofdtrainer Onstwedder Boys

ONSTWEDDE – Wilbert Arends is met ingang van het komend seizoen hoofdtrainer van voetbalvereniging Onstwedder Boys. De 50-jarige inwoner van Exloo volgt Richard Streuding op, die de club aan het eind van dit seizoen na drie jaar gaat verlaten. Arends is nu nog hoofdtrainer van VV SETA uit Musselkanaal.

“We hebben een jonge eerste selectie en zochten een trainer die daarbij past. Arends is een rustige, evenwichtige trainer”, vertelt voorzitter René Jonker over de keuze voor de nieuwe oefenmeester. “In een open en plezierig gesprek werden aan beide kanten de ambities en de motivaties afgetast. Dit bleek goed bij elkaar te passen.” De verbintenis wordt – zoals gebruikelijk bij Onstwedder Boys – aangegaan voor één seizoen. Van beide kanten ligt er de ambitie voor een meerjarig dienstverband.

Voetbal en trainerschap

Zelf voetbalde Arends vanaf zijn jeugd bij VV Musselkanaal. Hij speelde er in de hoofdmacht totdat op zijn 25e een ernstige knieblessure een abrupt einde maakte aan zijn actieve carrière. Daarom werd hij al op relatief jonge leeftijd trainer. Hij trainde de jeugd van Musselkanaal en werd hoofdtrainer bij SETA, Beilen, Sp. Zweeloo, zijn jeugdliefde Musselkanaal, SVV ‘04, Schoonebeek en nogmaals SETA. Ook was hij assistent en trainer van de tweede selectie bij hoofdklasser Oranje Nassau.

Wilbert Arends

“Ik ben heel blij met mijn nieuwe club”, zegt Arends. “Als geboren en getogen Musselkanaalster ken ik Onstwedder Boys al heel lang. Het is een stabiele en uitstekend georganiseerde vereniging. De mensen zijn er aardig en gemoedelijk en de club speelt op een prachtig sportpark.” Op de vraag wat voor type trainer hij is, antwoordt Arends: “Ik richt me graag op het groepsproces. Daarbij zijn de sfeer in de ploeg en het plezier in voetballen van groot belang. Ik ben een clubman, ik blijf graag lang bij de clubs waar ik werk. En ik ben een voetbaldier, voetbal is mijn grootste passie.

