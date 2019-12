Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 24 december 08.00 uur. Door Jules

NATTE DAG

Het wordt een onbestendige en uiteindelijk ook natte dag, want vanochtend zal er regelmatig wat regen en motregen gaan vallen. En ook vanmiddag valt er af en toe regen, vanavond en de komende kerstnacht blijft er nog kans op een paar buien. Het waait niet erg hard, meestal windkracht 2 tot 4, en de maximumtemperatuur is 7 a 8 graden.

Morgen is het veel vrolijker weer met morgenochtend wellicht nog een bui, maar vooral in de middag mooie opklaringen. Maximum 6 a 7 graden en een matige noordwestenwind, morgenavond is er weinig wind.

Donderdag is het droog met juist in de ochtend zonnige perioden. Vrijdag is er kans op bui, het komende weekend zal droog zijn met zonnige perioden.