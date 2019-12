Een knallende afsluiter van het oude jaar

VLAGTWEDDE – Op oudejaarsdag wordt vanaf 11.00 uur bij de rotonde carbid afgeschoten.

Er gaat geen oudejaarsdag voorbij dat er geen vuurwerk oftewel carbid wordt afgestoken in Westerwolde en omstreken. Ook dit jaar is er weer een team van vuurwerk liefhebbers die op oudejaarsdag weer luide knallen realiseren met de traditionele melkbussen en zelf in elkaar gelaste constructies.

Het is een écht traditie geworden, massaal komen de inwoners van Vlagtwedde en omstreken naar de rotonde om carbid af te schieten. Steeds meer dorpen en steden voeren de populaire traditie in omdat ander vuurwerk pas in de late uren afgestoken mag worden en Carbid vanaf 10.00 uur in de ochtend.

Mestenmaker Vlagtwedde ervaart de populariteit al jaren omtrent het carbid schieten en heeft voldoende op voorraad. “ Je wilt de jongeren natuurlijk hun lolletje niet ontnemen, hier kijken ze een jaar van tevoren al naar uit”.



Voor Westerwolde is het gelukkig ook dit jaar weer feest voor jong en oud bij de rotonde in Vlagtwedde, want het letterlijke ‘knalfeest’ gaat ook dit jaar weer los vanaf 11.00 uur.

Ingezonden