Klusjesmannen bieden diensten aan bij woning Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmorgen hebben klusjesmannen hun diensten aangeboden bij een woning in Bellingwolde.

Een bewoner van de Rhederweg in Bellingwolde heeft vanmorgen bezoek gehad van mannen die aanboden zijn meubels opnieuw op te vullen en te bekleden. Terwijl één man in de auto bleef zitten probeerde de andere de woning binnen te gaan.

De bewoner was alert en wist deze persoon buiten de deur te houden. De familie van de bewoner heeft het voorval bij de politie gemeld.

De mannen reden in een witte Combi. Hun signalement luidt:

Nederlands sprekend. Amsterdams accent. Kleine man met normaal postuur. Grijs haar. Rond 60 jaar. Gekleed in een colbertje met grijs witte overhemd. Met streep. Donker grijze broek. Had folders mee met veel rode kleuren er op. De persoon in de auto was groter en dikker.

Deze personen zijn volgens meldingen ook bij mensen in De Klieve in Bellingwolde aan de deur geweest.

Waarschuwing

Ga niet in op spontane voorstellen om klusjes op te knappen van mensen die zich ongevraagd aan de deur presenteren. Wordt u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd of als personen op deze wijze hun diensten aanbieden, bel dan direct de politie via 0900-8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens. Als u wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt u 112. Ook wanneer u slachtoffer bent geworden van dergelijke klussers, meldt het dan bij de politie via 0900-8844. Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafide klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers zorgvuldig. Betaal ook zeker geen voorschotten aan dit soort klusjesmannen. (Bron: Politie)