DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Zondagavond controleerde de politie in de Mühlenstraße een bestuurder van een Skoda Oktavia. De man bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. Hij werd voor een bloedproef meegenomen naar het politiebureau.

In zijn auto werd een geringe hoeveelheid wiet en een busje pepperspray aangetroffen. Dit werd in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Zondagmorgen is rond half negen brand uitgebroken bij een woning aan de Hubertusstraße in Wesuwe. De brand ontstond toen de 75 jarige bewoner een gaskachel die in de serre stond wou aansteken. Er ontstond een explosie. Daarbij raakte de bewoner gewond.

De vlammen sloegen al snel over naar het woonhuis. De brandweer van Haren en Rütenbrock kwam met 45 brandweerlieden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Haren

Gisteren is tussen vijf uur ’s morgens en half twee ’s middags ingebroken bij een woning aan de Venekampweg in Haren. De dieven braken de deur naar het terras open en schakelden de elektriciteit uit. Vervolgens werd de woning doorzocht. Er zijn diverse spullen gestolen.

Dörpen

Vannacht is een poging gedaan de geldautomaat van de Oldenburgische Landesbank in Dörpen op te blazen. De daders gingen rond drie uur de hal van de bank binnen en brachten bij de geldautomaat een onbekend soort springstof aan. De daaropvolgende explosie had niet het gewenste resultaat; de daders maakten geen buit.

Getuigen zagen vervolgens een zwarte Audi RS6 met hoge snelheid wegrijden. Een zoekactie door de politie bleef zonder gevolg.

Zeven bewoners van appartementen boven de bank moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Na controle door politie en brandweer mochten ze later vannacht terugkeren.