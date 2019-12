Nog maar 8 dagen om je zorgverzekering te vergelijken

REGIO – Tot en met 31 december kun je nog overstappen naar een andere zorgverzekering. Een belangrijke keuze, maar hoe maak je de juiste? De zorgpremie wordt steeds duurder en alleen deze maand kun je nog overstappen!

De zorgpremie gaat in 2020 weer omhoog. Er is een algehele stijging te zien van enkele euro’s per maand. Daarnaast gaat de korting op de collectieve zorgverzekeringen omlaag. Waar verzekeraars eerst kortingen tot 10 procent mochten geven, mag dat vanaf 2020 nog maximaal 5 procent zijn. Dat betekent dat iemand met een zorgverzekering afgesloten via de werkgever, vakbond of vereniging straks minder voordelen heeft.

Eigen risico gelijk

Aangezien het overgrote deel van de Nederlanders bij een collectieve zorgverzekering zit, gaan veel mensen een hoge premiestijging ervaren. Dat maakt het verschil tussen een gewone polis en de collectieve zorgpolis een stuk kleiner. Er is echter ook goed nieuws te melden. Zo wordt de basisverzekering uitgebreid, gaat de zorgtoeslag omhoog en blijft het eigen risico met een bedrag van 385 euro gelijk.

Premies en dekkingen verschillen

De trend laat ook zien dat de aanvullende verzekeringen – voor bijvoorbeeld de tandarts – minder uitgebreid worden. Al deze veranderingen maken een overstap naar een andere zorgverzekering interessant. Maar hoe maak je de juiste keuze? Niet alleen de premies van verzekeraars verschillen, ook de dekkingen. Het kan daarom geen kwaad om eens goed te kijken naar alle mogelijkheden. Misschien is er een verzekering die beter aansluit bij jouw situatie, en daarnaast ook nog eens goedkoper is. Want wat het afgelopen jaar voor jou de beste keuze was, hoeft dat dit jaar niet te zijn.

Gebruik een vergelijker

Het vergelijken van zorgverzekeringen heeft altijd zin. Het verschil tussen de duurste en <a href=” https://www.goedkoopstezorgverzekering.nl/” target=”_blank”>goedkoopste zorgverzekering</a> is jaarlijks zo’n 300 tot 400 euro. Daarnaast zijn er zoveel verschillende zorgverzekeringen, dat er altijd wel één te vinden is die echt goed aansluit bij jouw wensen. Een goede en betrouwbare vergelijkingswebsite zoals <a href=” https://www.vergelijkdezorgverzekeringen.nl/zorgverzekering-vergelijken/” target=”_blank”>Vergelijk de Zorgverzekeringen.nl</a> kan jou helpen bij het maken van de juiste keuze. Je vult je wensen in en krijgt direct de beste resultaten te zien. Makkelijker wordt het niet.

Ingezonden.