JIPSINGHUIZEN – Partyservice BJ Moed bestaat 25 jaar.

Hoe het allemaal begon….

In juni 1995 begon het allemaal in Alteveer. Berend Jan Moed begon met brood bezorgen aan huis. In korte tijd leverde hij aan vele gezinnen brood, koek en banket. Het begon in Alteveer, maar al gauw volgden meerdere gemeenten w.o. Stadskanaal. Van brood, koek en banket groeide het bedrijf uit naar een catering bedrijf die momenteel klanten bedient in heel Noord Nederland en daarbij ook een gedeelte van Duitsland meepakt.

Wie jarig is moet trakteren.

In 2020 is de nieuwe bedrijfsruimte klaar, zodat alle klanten nog beter bediend kunnen worden. Al is het niet zo, dat er afgehaald kan worden. Er is geen winkel of iets dergelijks. Alles wordt netjes aan huis bezorgd en op gebouwd. Uiteraard wordt dit jubileum gevierd en wel op…… (datum wordt nog bekend gemaakt)



U bent allemaal van harte uitgenodigd om dit samen met ons te vieren!

Ingezonden.