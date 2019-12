Zoë Klunder derde bij WK Worstelen in Kazachstan

MIDWOLDA, KAZACHSTAN – Zondag is Zoë Klunder derde geworden bij het WK ’19 Alysh Worstelen in Nur Sultan te Kazachstan.

Oldambster Zoë Klunder was door IOC-Olympisch scheidsrechter Edmar Abdoelaev geselecteerd en gevraagd om deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen traditioneel worstelen ’19 in het verre Nur Sultan te Kazachstan. Dit was niet zonder resultaat en Zoë afgelopen weekend na een reeks zware wedstrijden tegen Bulgarije, Griekenland, Kazachstan, Turkmenistan, India, Iran en een zinderende wedstrijd tegen Oezbekistan de ‘bronzen’ medaille in de wacht sleepte.

Een geweldige ervaring heeft de 18-jarige atleet uit Midwolda hiermee opgedaan en kreeg uit alle hoeken van de wereld lovende reacties op deze geweldige prestatie op het hoogste niveau. Zoë die in haar eigen Sambo – worstelsport al menig prijs in de wacht heeft gesleept als 3e van de Wereld en Europa in 2018 en 2019 bij de junioren en onlangs een geweldige 7e wereld ranking bij de senioren, laat hiermee zien dat ze ook meetelt in Alysh worstelen wat als één van de moeilijkste worstelsporten van de wereld wordt gezien.

Zoë die marketing & communicatie studeert aan het Johan Cruijff College te Groningen is blij en tevreden met haar prestaties van het afgelopen jaar en verteld dat het niet zomaar aan is komen waaien en er veel voor doet en laat. Ze onderstreept dat ze dit succes van de afgelopen tijd mede te danken heeft aan haar Sambo – en worsteltrainers bij de Sambo Bond Nederland, KSV Marshall te Baarn, Olympisch worstelschool de Halter te Utrecht, SV Blau Weiss te Dörpen in Duitsland, teamgenootjes, familie en vrienden en ‘Last but not least’ haar geweldige sponsoren die haar enorm helpen en ondersteunen. Zoals ze zelf zegt, ‘niet alleen … alleen samen’.

Ingezonden door Emo Klunder