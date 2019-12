DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Gistermiddag is uit een geparkeerde Ford Focus een rugzak gestolen. De eigenaresse had haar auto tussen half twee en twee uur voor korte tijd in de Mühlenstraße geparkeerd. Toen zij terugkwam zag ze dat het zijraam was ingeslagen en dat haar rugzak met daarin onder anderen persoonlijke zaken en twee telefoons weg was.

Weener/ A 31

Op de A31 tussen Jemgum en Weener is iets na middernacht een ongeluk gebeurd, waarbij twee voertuigen betrokken waren. Een 31 jarige Nederlandse bestuurder van een BMW 5 verloor door een combinatie van een natte rijbaan, onaangepaste snelheid en gladde banden de controle over het stuur en knalde eerst tegen de vangrail en vervolgens tegen de middengeleider. De zwaarbeschadigde auto belandde vervolgens op de linker rijbaan. De bestuurder kon ongedeerd de auto verlaten. Korte tijd later knalde een 19 jarige man uit Bunde met zijn VW Golf op de BMW. Ook deze bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto’s moesten worden afgesleept.

Haren

Maandagnacht is ingebroken bij een woning aan de Landegger Straße in Haren. De inbrekers vernielden het inventaris in de woning. Zover bekend is er niets gestolen. Ook werd ingebroken bij een winkel met een bakkerij en een postagentschap aan de Marienstraße. Daar werd een stalen kluis met inhoud gestolen.

De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.