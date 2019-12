Toppyjazz Kerst Special (562)

Toppyjazz wenst u een hele fijne kerst 2019.

Wij hebben het beste voor u verzameld, met vele verrassende kerstliedjes.

U kunt ons beluisteren 25 en 26 december tussen 21.00 en 22.00 uur.

Op onze site toppyjazz.blogspot.com kunt u nu al de muziek downloaden.

Playlist :



01 – Kyrie – Paul Horn (album Jazz Suite On The Mass Texts)



02 – In The Bleak Midwinter – Clara Vuust (album A Winter Tale)



03 – Oh Christams Tree – Jack Jezzro (album Dixieland Christams)



04 – Have Yourself A Merry Little Christmas – Jaimee Paul (album Christmas Time Is Here)



05 – Sleigh Ride – Beegie Adair (album Winter Romance)



06 – The Man With The Bag – Wynton MArsalis & Verinica Swift (Big Band Holidays II)



07 – In der Weihnachtsbäckerei – Helene Fischer (album Weihnachten Luxe Edition)



08 – The Christmas Song – Mel Tormé (album My Kind Of Music)



09 – Twelve Days Of Christmas – Kristin Chenoweth (album Angels Among Us)



10 – Toppyjazz Christmas Wish by Joseph Patrick Moore (Blue Canou Records)



11- Kerstmis – Herman Finkers (album Ik voel me als een kerstboom zonder piek)



12 – Winter Doesn’t End – Rigmor Gustafsson (album Come Home)



13 – Oh Christmas Tree (version 2) – Jack Mezzro