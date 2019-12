Bied mee op kunst voor stichting Adventure Geuko

WINSCHOTEN – Onlineveilingmeester.nl organiseert een online kunstveiling waarbij de volledige opbrengst gaat naar de stichting Adventure Geuko. Er gaan maar liefst 88 kunstwerken onder de virtuele hamer. Maandag 6 januari 2020 zal de veiling sluiten om 20:00 uur.



Onlineveilingmeester.nl organiseert een online kunstveiling waarbij de volledige opbrengst gaat naar de stichting Adventure Geuko. In de kunstveiling is een gevarieerde mix van oude technieken, modern, abstract, olie, acryl, houtskool enzovoort van professionele kunstwerken en vergevorderde amateurs, waaronder werken van Henk Helmantel, Erik Zwezerijnen, Marc C. Slootjes, Alex Sandee en Erlinde Stephanus. Je kunt de stichting steunen door mee te bieden op je favoriet.



Over Geuko

Geuko is bekend bij velen in Nederland door zijn aandoening die hij sinds zijn 4e jaar (2016) heeft, AFM (Acute Flaccid Myelitis). Deze aandoening is voortgekomen uit een simpele verkoudheidsvirus en is de oorzaak van het niet goed functioneren van de motorische zenuwen, het hebben van een beademingsmachine en van het zitten in een rolstoel. Hij is de eerste en later 1 van die 4 kinderen in Nederland die deze aandoening heeft. In Amerika is dit anders: 596 gevallen.



In Amerika zijn meer hulpmiddelen en behandelingen mogelijk. Doordat het in Nederland niet bekend is, brengt dit natuurlijk kosten met zich mee.



In het Childrens Hospital in Los Angeles, waar de beste expertise voor zenuwtransplantatie bij AFM patiënten is, kunnen ze de zenuwen testen of ze goed genoeg zijn voor transplantatie. Hiermee kunnen ze met zekerheid zeggen of ze Geuko kunnen helpen en zo ja wat ze nog meer kunnen doen of niet. Misschien kan Geuko ons weer kan omarmen, waardoor hij weer troost en bescherming kan zoeken en meer zelfstandiger kunnen zijn. Ook sneller van de beademing af komen behoort tot de mogelijkheden.

Er kan dan een plan van aanpak gemaakt worden. Daarna gaan we kijken welk ziekenhuis in Nederland het wil gaan uitvoeren, in samenwerking met doc. Seruya. Op langer termijn zal dit resulteren in minder zorg voor Geuko doordat hij meer vrijheid krijgt en beter kan participeren in de maatschappij. Zijn gezondheid zal versterken, waardoor hij minder vaak ziek wordt en minder vatbaar voor longontsteking, wat anders een grotere kans heeft dat kan leiden tot de dood als we hem niet sterker maken. Daarnaast zal hij ons weer kunnen omhelzen om troost en veiligheid te zoeken waar elk kind minimaal recht op heeft en dat elk kind nodig heeft.

Het meest ideale is in Californië alles laten doen. Alleen de kosten zijn wat aan de hoge kant: €700.000. Voor ons onrealistisch. Als er een ziekenhuis met neuro plastisch chirurgie is die wil leren om AFM kinderen te behandelen horen we dat graag.



De kostenposten die op dit moment spelen: Deze kosten zijn ongeveer €22.500 voor de testen en €26.500 voor de hele reis. samen maakt dat €49.000. we hopen dat de verzekering een deel wil betalen. dat wordt nu uitgezocht wat wel en niet mag en wat nodig is.

Hoe werkt het precies?

Wil je meebieden? Maak dan voorafgaand aan de veiling alvast een gratis inlogaccount aan. Na je registratie volgt nog een verificatie via telefoon en per e-mail. Een notaris ziet erop toe dat de veiling goed verloopt.



Voor meer informatie omtrent deze veiling, bezoekt de website:

Gewoon doneren kan ook.