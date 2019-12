CoderDojo: programmeren met de micro:bit

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 26 december 10.00 uur. Door Jules

GRIJZE 2E KERST

Het wordt een overwegend bewolkte en een beetje grijze tweede kerstdag. Maar het is overwegend droog en er is een zwakke zuidelijke wind, de maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden.

Vannacht zijn er enkele opklaringen en de temperatuur kan gaan dalen tot -1. Morgen is er een zwakke tot matige oostenwind. Dat geeft een paar mooie zonnige perioden, vooral morgenmiddag. Het is droog morgen en het wordt in de middag 4 a 5 graden.

Het weekend blijft droog maar het is vrij koud met ’s nachts 0 tot -3, en overdag maxima rond 3 graden. Maar er zijn zonnige perioden, zaterdagochtend zou er mist en gladheid kunnen zijn.