Henk Kamstra neemt wandelaars mee de bossen in

TER APEL – Onder leiding van Henk Kamstra werd vanmiddag een wandeling door de bossen van Ter Apel gemaakt. Na afloop konden de deelnemers genieten van een snertmaaltijd in het Boschhuis.

Door IVN Westerwolde-Oldambt werd vanmiddag onder leiding van Henk Kamstra een wandeling door de bossen bij Ter Apel georganiseerd. De start was op de parkeerplaats van het Boschhuis. Na een inleiding over de geschiedenis van de gronden rondom het Klooster liep een groep van circa 50 wandelaars rond het klooster door het Kloosterbos richting het oude trein tracé van STAR (Stadskanaal Ter Apel Rijksgrens). Op de heuvel, waar het oude spoor lag, ligt nu een mooi fietspad.

De route werd vervolgd in de richting van de Bosbeek, een rivier van de Ruiten Aa die speciaal is aangelegd om overlast van de oorspronkelijke loop van de Ruiten Aa te voorkomen. In de Bosbeek zijn vistrappen aangelegd, zodat vissen geen hinder ondervinden van de hoogteverschillen in het water.

Langs de Bosbeek vind je allerlei sporen van de oude toegangswegen naar Het Klooster en het oude Bakhuis, het huidige Boschhuis. Aan de vegetatie is te zien dat hier hop is verbouwd een ingrediënt voor (Klooster) bier.

Vlak bij het Klooster stond vroegen een watermolen. Het Klooster was zelfvoorzienend en had een eigen Kloostertuin. Op het Kanukjesakker, vlakbij het Klooster, is een proeftuin aangelegd naar het idee van een Kloostertuin. De oude eikenbomen herinneren aan een oude laan, één van de toegangswegen naar het Klooster. Ook het Sikkellaantje is een bekende beukenlaan. Zo waren er een aantal toegangswegen naar het Bakhuis en het Klooster. Velen gebruikte het Bakhuis als tussenstop naar de Duitse Munster.



Tekst en foto’s: André Dümmer

Meer foto’s vindt u HIER.