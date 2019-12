DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Gistermorgen heeft de politie om half zes een 24 jarige vrouw en een 29 jarige man uit Weener aangehouden. Een 54 jarige inwoner van Weener had melding gemaakt dat hij door de 29 jarige man, die een bekende van hem was, na een ruzie was bestolen van een bedrag van drie cijfers.

De politie nam de man en de vrouw mee naar het bureau. Daar bleek dat het duo nog een gevangenisstraf tegoed had voor eerder gepleegde delicten, waarvoor zij toentertijd een boete opgelegd hadden gekregen. Omdat zij de boete niet hadden voldaan werden ze meteen overgebracht naar een penitentiaire inrichting.

Papenburg

Dinsdagavond is om elf uur bij een ongeval op de Bokeler Straße een 21 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zat als passagier in de BMW van een 25 jarige man. In een bocht verloor de bestuurder de controle over het voertuig en knalde in de rechter berm frontaal tegen een boom. De 21 jarige werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder bleef ongedeerd. Hij verkeerde onder invloed van alcohol (1,27 promille) en was niet in het bezit van een rijbewijs.