De politie is op zoek naar de bestuurder van een Nederlandse Mercedes. Dit vanwege het ernstig belemmeren van een medeweggebruiker, een 40 jarige inwoner van Erfurt. Deze inwoner van Erfurt reed om kwart voor zes gisteravond, samen met een passagier op de A31, ter hoogte van Bunde, in de richting Leer. Op het moment dat hij op de linker rijbaan reed om een langzaam rijdende personenauto en een vrachtwagen in te halen, scheerde de betreffende personenauto vlak voor hem langs naar de linker rijbaan. De man uit Erfurt wist een aanrijding te voorkomen door hard te remmen.

Nadat de personenauto de vrachtwagen had ingehaald en was teruggekeerd naar de rechter rijstrook deed de man uit Erfurt wederom een poging de langzaam rijdende personenauto in te halen. Op het moment dat ze naast elkaar reden, scheerde de personenauto opnieuw naar links en dwong daarmee de man uit Erfurt het inhalen af te breken.

Nadat het de Erfurter uiteindelijk toch was gelukt de personenauto in te halen, werd hij weer door de betreffende auto ingehaald. De bestuurder ging weer met geringe snelheid vlak voor hem rijden, zodat de Erfurter wederom bovenop de rem moest staan om een aanrijding te voorkomen.

De Erfurter haalde vervolgens opnieuw de personenauto in. Hierop werd hij tot de aansluiting Leer West, bij de Ems tunnel, verblind, doordat de bestuurder van de personenauto het groot licht inschakelde.

De politie is op zoek naar getuigen en de bestuurder van deze personenauto. Het betrof een Mercedes met Nederlandse kentekenplaten.

Weener

Tussen dinsdagavond en woensdagochtend zijn aan de Süderstraße in Weener buitenmuren van twee woningen met zwarte graffiti besmeurd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.