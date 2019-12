Open Atelier bij Kunst en Cursus in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Zondag 5 januari is er Open Atelier bij atelier Kunst en Cursus van 13.00 tot 17.00 uur.

Er is informatie over cursussen te krijgen die in de loop van januari weer van start gaan. Je kunt je nu nog opgeven voor de cursusgroep op de dinsdagmiddag. Daar zijn nog een paar plaatsen vrij. Foto’s van cursistenwerk geven een beeld van wat er tijdens de cursussen zoal te doen en beleven is.

Op de expositie zijn deze keer verschillende landschapsschilderijen van kunstenaar en docent Mieke van Es te zien.

Toegang met kopje koffie of thee is gratis. Komt dat zien!



Van harte welkom bij Kunst en Cursus!

Oude laan 13

9695 VP Bellingwolde

Email: miekevanes@kpnmail.nl

Kijk op de website voor meer informatie en afbeeldingen: www.miekevanes.exto.nl

