Vrijwilligers bakken duizenden spekdikken in Sellingen

SELLINGEN – Al vele jaren worden in Sellingen door de vrouwenvereniging Dorcas spekdikken gebakken. Zo ook vandaag en morgen. Het beslag is, zoals ieder jaar, gemaakt door de plaatselijke bakker.

Het beslag bestaat uit 275 kg gemalen meel gemengd met stroop, eieren etc. Tijdens het bakken wordt er nog spek en worst aan toegevoegd. Er is ongeveer 50kg spek en 450 worsten voor nodig. Hiervan kunnen enkele duizenden spekdikken worden gebakken.

Vele enthousiaste vrijwilligers kwamen vanmorgen bijeen om alle werkzaamheden te verrichten. Ze werden zo rond de klok van twaalf verwend met een bord snert of stamppot. Ook tijdens het bakken werden ze niet vergeten met diverse traktaties.

De spekdikken en de kniepertjes die al eerder gebakken zijn kunt u kopen in de Sprankel aan de Torenstraat 11 in Sellingen. Men kan ze ook telefonisch bestellen vanaf vrijdag 27 december, telefoonnummer van de Sprankel is 0599-322890. In Sellingen en omgeving komen ze ook langs de deur.

De verkoop vanuit de Sprankel gaat door tot 31 december 15.00 uur zolang de voorraad strekt. OP=OP Wees er dus op tijd bij.

Ingezonden.

Foto’s: Jans Velthuis, klik HIER voor meer foto’s