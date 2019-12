Duikles in zwembad Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In het zwembad van Vlagtwedde hebben gisteren 11 personen een eerste ervaring opgedaan met duiken met perslucht. De introductieduik was mogelijk geworden door een unieke samenwerking tussen Zwemschool Henny de Groot en Duikclub Latimeria uit Stadskanaal.

Latimeria stelde de noodzakelijke materialen zoals persluchtapparatuur, zwemvliezen, snorkels, brillen beschikbaar. Voordat men veilig onder water kan verdwijnen werd eerst een korte uitleg gegeven over een aantal essentiële zaken waar op gelet moet worden. Onder water wordt bijvoorbeeld door middel van handsignalen gecommuniceerd. Er wordt verteld dat in de flessen normale lucht is geperst tot een druk van 200-300 bar. Dat vereist zorgvuldig omgaan met de materialen. Via twee stappen wordt de druk teruggebracht tot een normale omgevingsdruk. Vervolgens gaan de deelnemers met instructeurs in het water waar de apparatuur wordt omgehangen en uitgetest hoe het voelt om door de ‘automaat’ te ademen. Als de deelnemer het OK teken geeft, kan men geleidelijk afdalen in het aangenaam warme water van het zwembad.

Hoewel de diepte is beperkt tot 2 meter, geeft zo’n eerste onderwater ervaring toch altijd een bijzondere indruk. Voor de één is het wat wennen aan de andere omgeving, terwijl iemand anders zich wat sneller op z’n gemak voelt.

De leeftijd voor deelname aan duiken met perslucht is bij Duikclub Latimeria mogelijk vanaf 14 jaar. Naast dit duiken met perslucht, was er eveneens de mogelijkheid om te snorkelen.

Duikclub Latimeria in Stadskanaal is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond en geeft al ruim 25 jaar opleidingen. Daarnaast organiseert de Vereniging activiteiten voor de leden en assisteert regelmatig bij diverse wateractiviteiten. In de winterperiode wordt iedere vrijdagavond getraind in het Pagecentrum in Stadskanaal. Latimeria heeft ongeveer 45 leden die afkomstig zijn uit de weide omgeving, van o.a. Vlagtwedde, Ter Apel, Musselkanaal, Veendam.

www.latimeria.nl

www.latimeria.nl

Ingezonden door Lourens Gengler

Foto’s André Dümmer

