Erg gezellige Oudejaarsuitzending van Dieverdoatsie

Vlagtwedde – Zeer gezellige Oudejaarsuitzending van Dieverdoatsie

Het programma Dieverdoatsie op radio Westerwolde sloot het jaar af met een extra lange Oudejaarsuitzending van negen tot elf uur vanuit de studio in Vlagtwedde. Diverse gasten waren uitgenodigd. Onder het genot van een kop koffie en heerlijke warme oliebollen, aangeboden door bakker Jan Holtjer die t/m 31 december nog bij de JUMBO staat te bakken, werden de Grunneger toal, kunst en cultuur weer van diverse kanten belicht.

In het eerste uur vertelde vaste gast Luuk Houwing een mooi geschreven verhaal over de gebeurtenissen op en rondom het ijs vanuit Heubultjeburen.

Zanger/dichter Berny Jansema uit Heiligerlee nam ons met verhalen, liedjes en gitaarspel o.a. mee naar een van zijn hoogtepunten uit 2019, de tentoonstelling over dichter en boer Derk Sibolt Hovinga, die 15 december is geopend in cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Deze zal duren tot half februari 2020. Onderdeel van de tentoonstelling is een boek dat begin 2020 zal verschijnen alsmede een cd met liedjes van door Berny Jansema op muziek gezette gedichten van deze Groningstalige dichter.

2020 staat voor Berny o.a. in het teken van de musical over 100 Jaar Ruiten A, die hij samen met Willeke Bergman heeft geschreven. De musical wordt aangeboden aan basisscholen in de Oost-Groninger grensstreek. Van deze musical zal ook een CD verschijnen.

Vervolgens konden de luisteraars genieten van een van de vele boeiende verhalen van schrijver Bram Wiekens die met o.a. de verhalenbundel “Bie pad en weg” de nodige bekendheid heeft verworven in de wereld van de Grunneger toal. Naast schrijven is hij o.a. actief in de organisatie van het Pekelder “Proatcafé”. Maar ook het schrijven van musicals is hem niet vreemd.

Voor de 4e gast in het programma, Klaas Spekken, was het in première gaan van de kinderopera “In de kooi is gainaine bange” één van de hoogtepunten in 2019. Dit is een opera voor basisscholen waaraan ook een lespakket is gekoppeld. Daarnaast is de zeer positief ontvangen start van de “Roze tournee langs zorgcentra” in De Blanckenborg voor hem een absoluut hoogtepunt. Live zong Klaas het zeer ontroerende “Pappe”. Voor 2020 staat o.a. het Ruiten Aa-kanaal Concert op het programma.



De presentatie was in handen van Janny de Vries, Aly de Jonge en Pieter Huttinga. De techniek werd verzorgd door Peter Hannemann.



Tekst: Pieter Huttinga