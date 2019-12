Hans Peter Minderhoud scoort met Glock’s King Karim

ZUIDBROEK – Niemand minder dan Hans Peter Minderhoud beet vanochtend om 11.00 het spits af in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie. De sympathieke voshengst liet zich fijn rijden door Hans Peter in de klasse L en wist voor vrijwel alle onderdelen een 9,5 te behalen, dit resulteerde in een score van 94 punten én daarmee wist hij de eerste plek te behouden. De tweede plaats ging naar Manuel Springhetti en de Negro-zoon Kjento.

Hans Peter kwam later opnieuw de baan in met Glock’s Taminiau, de hengst wist hoge scores te behalen voor zijn basisgangen maar had last van spanning waardoor de score bleef hangen op 88. Dit was goed voor een derde plaats in de competitie.

Marieke van der Putten eerste in M klasse

In de klasse M kwam Marieke van der Putten aan start met Jameson RS2, deze veelbelovende combinatie liet een goede verrichting zien en dat werd beloond met de eerste plaats. Jameson RS2 werd beloond met een hoge score op de galop en de andere gangen waardoor de score uitkwam op 93 punten. Renate van Uytert – van Vliet werd tweede met Johnny Depp en scoorde 91 punten. Just Wimphof (ook gereden door Renate) werd derde met 90 punten.

Imposantos imponeert in Zuidbroek!

In de klasse Z kwam de KWPN-goedgekeurde hengst Imposantos in de ring en wist de jury’s te imponeren met zijn uitstekende gangen. Imposantos kreeg o.a een 10 voor de stap en wist daarmee de eerste prijs te behalen met een totaalscore van 94 punten. De hengst In Style, gereden door Renate van Uytert – van Vliet reed de hengst naar een tweede positie met 90 punten. Jennifer Sekreve en Indigro werden derde met 81 punten.

Blom Hengstencompetitie Klasse L

In de klasse L wisten drie goedgekeurde hengsten een foutloos parcours te rijden. Caroline Müller reed met haar prachtige hengst Can’t Touch This een goede ronde en wist net als de rest foutloos te blijven. Marcel van Driel en zijn hengst Quintessential werden tweede en Jur Vrieling met Kordon VDL zijn op een mooie derde plaats geëindigd.

Daarna was het alweer tijd voor de klasse M, 1.20 Klassiek. Steven Veldhuis en Je suis Equus Tame werden eerste met een snelle ronde van 0-33.52. Op de tweede plaats staat Bart Bles met Jumper Verdi die nét iets langzamer was met 0/0-33.99. Op de derde plaats is Bart Lips met Jubel Es geëindigd.

Om 21.30 begon de laatste rubriek, de klasse Z 1.30 klassiek. In deze klasse waren Alex David Gill en Inaico VDL de beste met een prachtige tijd van 0/0-33.95. Jurgen Stenfert en Catch Twenty Two Vo Z waren een fractie langzamer en werden knap tweede met 0/0-35.57. Op de derde plaats is Kim Emmen geëindigd met haar hengst Indian Gold.

Door: deleomedia.nl

Ingezonden.

Foto’s: Mariol Middel