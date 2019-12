Monsterscores tijdens IICH Dressuur Derby

ZUIDBROEK – Gisteren stond IICH Groningen in het teken van Kür finales want het was tijd voor de finale van de Dressuur Derby! Eerder dit jaar konden diverse combinaties zich plaatsen voor de finale door 4 proeven te rijden in het Veendamse Borgerswold. Gisteren was dan eindelijk de dag, ze mochten kür rijden in Zuidbroek!

Onder alle Dressuur Derby Winnaars werd een prachtige trailer verloot, aangeboden door Impex Groningen. Maud Stelma, winnares van de Klasse M Pony’s Cat. D-E was de gelukkige winnaar van de Böckmann trailer.

Succesvolle ponycombinaties scoren in Zuidbroek

We begonnen de dag om 09.30 met de finale in de klasse L en M in de categorie B-C waar Kyra Hingstman naar huis mocht met de eerste prijs, zij reed een knappe kür met haar pony Job en dat was goed voor 67.750%. In de categorie D-E was Valerie Orsel de beste, met een monsterscore van 76,583% wist zij de concurrentie ver achter zich te laten.

In de klasse M categorie D-E wisten Maud Stelma en haar pony Vanda’s San-Jose de jury te overtuigen met hun kür op muziek die goed was voor 66,084%. In de klasse Z categorie D-E was Meike de Jong de absolute topper met een geweldige score van 70.938%.



Ilse van Cranenbroek overtuigend eerste met Ivar

Ook bij de paarden was het genieten geblazen, we hebben genoten van fijne sport en mooie muziek op diverse niveaus. In de klasse L was Marjan Hooge de absolute topper met een score van 71,334%. In de klasse M wist Ann Wessels de jury’s te overtuigen met haar prachtige kür, dit resulteerde in een score van 74,083% waarbij Ann met 4% verschil de eerste prijs naar huis haalde.

In de klasse Z was het Rachelle Buining van de Kloosterruiters die met haar paard Gant 1e werd. Zij wist met bijna 4% verschil de eerste prijs mee naar huis te nemen, dit deed zij met een topscore van 73.250%.

Als laatste stond de kür op muziek gepland voor de Klasse ZZ-Licht. Waar de vijf combinaties alles uit de kast trokken om de jury te imponeren kon er maar één de beste zijn. De eerste prijs ging naar Ilse van Cranenbroek en haar paard Ivar, zij wisten te overtuigen met 73.938%.





Ingezonden.