Verkoop vuurwerk gestart

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 28 december 08.00 uur. Door Jules

KOUD EN VRIJ ZONNIG

De temperaturen liggen tot na zonsopkomst onder nul en zo hebben we een koude start. Met mooi weer. Want er zijn vandaag zonnige perioden, ook wel bewolking en droge condities. Het wordt maximaal 2 graden, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht bewolking en opklaringen, waarbij de temperaturen geleidelijk dalen naar -1 tot -2 graden. De wind uit het zuidoosten tot zuiden is zwak, er ontstaat wat nevel of een mistbank met alleen op wegen waar niet is gestrooid, nog kans op gladheid. Wel autoruiten krabben. Morgen wordt een mooie dag met zon en bewolking, bij maxima rond 4 graden en een iets toenemende matige zuidenwind.

Maandag een zonnige dag en temperaturen rond 6 graden. Oudejaarsdag meer bewolking, maar droog bij 6 graden. Tijdens de jaarwisseling mistig bij 1 of 2 graden. In het nieuwe jaar blijft het voorlopig bij 6 of 7 graden en in de nachten is het vorstvrij.