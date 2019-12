Gewonde bij frontale botsing Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 29 december 08.00 uur. Door John

MOOI WEER – VRIJ ZONNIG

De temperaturen liggen tot na zonsopkomst net iets onder nul maar we krijgen flinke zonnige perioden en mooi weer met wat hoge sluierwolken. De maximumtemperatuur komt uit rond 4 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond en vannacht opnieuw brede opklaringen en minima dichtbij het vriespunt. Morgen flinke perioden met zon en weinig bewolking, het wordt dan 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Oudjaarsdag vrij zonnig met maximumtemperaturen rond 7 graden. In de loop van de dag meer bewolking, maar droog. Tijdens de jaarwisseling waarschijnlijk mistig bij 1 graad en weinig wind. In het nieuwe jaar houden we het voorlopig droog bij 6 of 7 graden en ’s nachts vorstvrij.