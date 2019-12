Giezelbaargbloazers hebben dankzij de Stichting Gebroeders Hesse-Fonds nieuwe petten

VEELE – Dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Gebroeders Hesse-Fonds hebben de Giezelbaargbloazers nieuwe petten.

Na ongeveer 13 jaar waren de petten van de Giezelbaargbloazers aan vervanging toe. Dit betekende een grote aanslag op de reserve van de bloazers.

Er werd besloten de Stichting Gebroeders Hesse-Fonds aan te schrijven met het verzoek een bijdrage te geven om de nieuwe petten te kunnen kopen. De aanvraag werd positief ontvangen en ze toonden zich zeer ruimhartig. Door een ruime bijdrage van de Stichting Gebroeders Hesse-Fonds kon overgegaan worden tot aanschaf van nieuwe petten. Ze willen dit fonds dan ook zeer hartelijk bedanken voor de bijdrage. Ze kunnen weer jaren vooruit.



De Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert culturele activiteiten in de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse.



In 1987 overleed de heer Wilke Roelf Hesse op 93-jarige leeftijd, na een actief en arbeidzaam leven. De familie Hesse was een boerenfamilie met een lange traditie in Westerwolde. Na zijn overlijden is – in overeenstemming met de laatste wilsbeschikking van de heer Hesse –de “Stichting Gebroeders Hesse Fonds” in het leven geroepen.

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de culturele belangen in de voormalige gemeente Vlagtwedde. De inkomsten van de stichting worden voornamelijk verkregen uit de verpachting van ca. 150 hectare landbouwgrond. Uit die opbrengsten worden subsidies verstrekt.

Onder culturele belangen wordt verstaan: amateuristische kunstbeoefening, archeologie, historisch onderzoek, culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret) beeldende kunst, tentoonstellingen, monumenten etc. Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen. Jaarlijks is ca. € 75.000,- aan subsidie te vergeven.

Info en foto’s: Jan Bossen