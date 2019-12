Jakob Pronk uit Winschoten 1e prijs damtoernooi in Dedemsvaart

DEDEMSVAART – Zaterdag 28 december stond het 32e Vrieling damtoernooi in Dedemsvaart op de kalender.

Voorzitter Gert Brink van Damclub Dedemsvaart mocht klokslag 10.00 uur maar liefst 157 dammers verwelkomen in de grote zaal van “De Baron”. Dit record aantal dammers werd op rating in groepjes van vier ingedeeld, namelijk in ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en huisdammers (oftewel beginnende dammers) Spelers met een rating van grofweg boven de 1200 punten kwamen uit in de ereklasse, van 1000 tot 1200 punten in de hoofdklasse, van 800 tot 1000 punten in de 1e klasse en 600 tot 800 in de tweede klasse. Daarnaast waren nog 12 jeugdspelers actief. De standaard groepjes van vier speelden een zogenaamd “rondtoernooi” met een speeltempo van 1 uur per speler/partij. Na afloop reikte mede organisator Jan Siegers aan de nummer 1 en 2 uit elke groep een prijs uit. Toernooiwinnaar werd GMI Aleksej Domchev uit Litouwen (vaste speler bij Hijken DTC 1)

Dammers uit Oost Groningen

Oost Groningen was met maar liefst 12 dammers vertegenwoordigd, zes senioren en zes jeugdspelers. Jakob Pronk uit Winschoten en uitkomend in de hoogste groep van de hoofdklasse werd daarin keurig eerste met 5 punten. Jakob legde in deze drie wedstrijden met goed en verzorgd spel de basis voor zijn totaalscore. In de eerste klasse kwam Geert Lubberink uit Winschoten tot de 2e prijs in zijn groep. Han Tuenter uit Westerlee werd in dezelfde klasse 3e in een groep van vijf spelers. In de 2e klasse werd de 12 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans keurig 3e in zijn groep. Dylano Stoter (13 jaar) uit Oude Pekela leverde eveneens een goede prestatie met een 3e plaats in een groep van 5 spelers.

Dit resultaat leverde tevens een prijs op. Jamey Loots (16 jaar), Hermann Loots (13 jaar) en Nickey Loots (13 jaar) alle drie uit Winschoten vielen ondanks hun goede spel net buiten de prijzen.

Janneke Stoter debuteert

Bij de beginnende dammers debuteerde Janneke Stoter uit Oude Pekela en kwam tot een goed resultaat met de 4e plaats in haar groepje van zes spelers. Daarin kwam Grieko Kruijer uit Wedderveer tot 3 punten en Ties Willems uit Finsterwolde tot 2 punten. De 11 jarige Dylarius Stoter uit Oude Pekela kwam bij de jeugd tot goed opgezette partijen. Dylarius Stoter kon op deze manier zijn opgedane theoretische kennis mooi in praktijk brengen.

Tenslotte had de organisatie voor alle jeugdspelers een prijs.

Ingezonden