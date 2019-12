DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Kluse

Tussen vrijdagochtend en zaterdag is ingebroken bij een bedrijf aan de

Pollertstraße in Kluse. De daders braken een raam en een deur open en doorzochten het magazijn en de winkel. Er werd elektrisch gereedschap en geld gestolen.

Tussen dinsdag en vrijdag is eveneens ingebroken bij een bouwbedrijf aan de Waldstraße in Kluse. De daders kwamen de werkplaats binnen door een venster open te breken. Er werden verschillende machines gestolen. Ook een grijze Mercedes, die op het terrein stond, werd meegenomen. De auto was voorzien van het kenteken EL-KU 650.

Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie in Papenburg te bellen.

Aschendorf

Gistermorgen zijn bij een ongeval op de Bokeler Straße drie personen gewond geraakt. Volgens de politie verloor een 49 jarige bestuurder van een personenauto door een combinatie van het gladde wegdek en te hoge snelheid de controle over het stuur. Hij kwam in de berm terecht, waar hij een verkeersbord omver reed. De auto belandde vervolgens op de kop in de naastgelegen sloot.

De bestuurder en zijn twee passagiers raakten lichtgewond. Ze werden naar een ziekenhuis gebracht, die ze later na behandeling weer konden verlaten.

De auto raakte behoorlijk beschadigd en werd door een berger afgesleept.