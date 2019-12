Live muziek en winterse hapjes bij’t Joar oet in Museum de Oude Wolden

WINSCHOTEN – Vandaag zet Museum de Oude Wolden de deuren voor ’t Joar oet. Deze oudejaarsmiddag is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen die in de warme, ongedwongen sfeer van de decembermaand eens een kijkje wil nemen in het museum.

Tijdens ’t Joar oet luister je, onder het genot van winterse hapjes en drankjes, naar livemuziek van Bart en Evert Kruizinga, beter bekend als het duo ‘K Twije’, aangevuld met Eltje Doddema.

Natuurlijk kun je ook de lopende tentoonstellingen ‘Denkend aan Groningen’ en ‘Veldwerk’ bekijken. Op deze middag zijn verschillende kunstenaars aanwezig voor een informele ontmoeting en om meer te vertellen over het werk dat momenteel te zien is in het MOW.

Liever actief bezig? Schuif dan aan bij de workshop van Maaike Nijlunsing, om je eigen linosnede te maken en af te drukken. Elders in het museum vind je een feestelijk stilleven, dat opgebouwd is uit objecten uit de historische collectie van het MOW. Schilder of schets het na!

Voor kinderen ligt een kaartspel klaar waarmee ze hun eigen route door het museum volgen en natuurlijk zijn ook zij welkom bij de workshops. .

Kortom, er is van alles te beleven tijdens ’t Joar oet. Het museum is open van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Foto’s: Jan Glazenburg