Nieuwjaarsconcert 2020 vol traditie en meer in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Het VKSO maakt haar entree in een kersvers 2020 middels een sprankelend Nieuwjaarsconcert in het monumentale en met een prachtige akoestiek uitgeruste Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum!

Voor de zesde keer op rij zal het VKSO, het symfonieorkest van de Veenkoloniën o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher traditiegetrouw een muzikale toost uitbrengen op het nieuwe jaar in het monumentale Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, m.m.v. mezzosopraan Hanneke Tichelaar, die je in je diepste zijn zal weten te raken! Je kunt je alvast verheugen op klassieke-, opera-, operette- klezmer èn filmmuziek!

Een Nieuwjaarsconcert met een verrassend en gevarieerd programma waar iedereen zich in kan vinden!

5 januari

Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

Torenstraat 108 Wildervank

Aanvang: 20:00 uur

PROGRAMMA:

• Ouverture Egmont – L. van Beethoven

• Symfonie no.4 deel 4 – R. Schumann

• Lascia Chio Pianga – G.F. Händel orkest en mezzosopraan

• Hine Ma Tov – P. v d Gaag (klezmer)

• The Healing Light – C. Jenkins – arr. C. van Hemert

• The Mask of Zorro – J. Horner (filmmuziek)

• Somewhere Over The Rainbow uit de Wizzard of Oz – H. Arlen orkest en mezzosopraan

• The Rock – H. Zimmer (filmmuziek)

• An der schönen blauen Donau – J. Strauss

