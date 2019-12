Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 30 december 12.00 uur. Door John

ZONNIG MET KOUDE WIND

Na een fraaie zonsopkomst met nog wel eerst wat hoge bewolking, krijgen we vanmiddag zonnige condities. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind – die wat koud aanvoelt – komt de maximumtemperatuur uit rond 6°C.

Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 4 graden. Oudjaarsdag bewolking en zon maar droog weer. Maxima rond 7 graden. De wind uit het noordwesten is zwak en neemt tijdens de avond verder af en wordt variabel. Tijdens de jaarwisseling iets boven nul en kans op mist, later in de nacht een graadje vorst en lokaal gladheid.

In het nieuwe jaar houden we het voorlopig droog bij 4 graden, met bewolking en zon. Vrijdag wordt het bewolkt en later op de dag kan er wat lichte regen gaan vallen.