Pony combinaties schitteren tijdens Junior Horse Event

ZUIDBROEK – De jeugd heeft de toekomst! Zondag was het de beurt aan alle jonge toppers om met hun pony in het parcours te schitteren.

Ondanks de indrukwekkende ambiance en een aantal spannende hindernissen wisten de jonge ruiters hun pony prima door het parcours te rijden. Naast het springen stonden er een hoop andere activiteiten op het programma, zo konden kinderen zich laten schminken en genieten van een leuke modeshow. Het Junior Horse Event was een groot succes en we kijken nu al uit naar volgend jaar!

Renzo Zoer en Zoe Dijks onverslaanbaar in klasse L

De dag begon om 08.30 in de klasse L waar Renzo Zoer de eerste én tweede prijs naar huis nam in de categorie A-B Twee Fasen A-A. In de categorie C waren Zoe Dijks en haar pony Tango onverslaanbaar. In de categorie D was Gerbrich de Boer de absolute topper en in de categorie E ging Angelique van der Weele er met de eerste prijs vandoor.

In de categorie A/B Progressief direct op tijd was opnieuw Renzo Zoer de allerbeste, dit keer met zijn pony First Lady. In de categorie C was Zoë Dijks opnieuw de beste. In de Categorie D wist Nikkie Fleur de Haan haar concurrentie achter zich te laten, dit deed ze samen met haar pony Stakkato. Bij de grotere pony’s in de categorie E was Kim Robben de beste.

Lotte van der Kaaij scoort in klasse M

Na de klasse L was het de beurt aan de M ruiters en amazones, hier wist Lotte van der Kaaij te imponeren met haar pony Sjakkalakka MH in de categorie C, twee fasen A-A. In de categorie D-E liet Marjolein Schaftenaar de concurrentie achter zich. Julia Vermue en Bailey waren de beste combinatie van de categorie C progressief rubriek. Ook Sven Klomp zette een topprestatie neer als winnaar van de categorie D-E.

Emile Drenth grote winnaar ZZ

Emile Drenth deed goede zaken in Zuidbroek zondagavond. Hij werd eerste in de categorie D Twee Fasen A-A klasse ZZ rubriek én nam ook nog eens de eerste prijs naar huis in de categorie D progressief rubriek. Chloë in het Veld werd eerste in de categorie D-E Twee Fasen klasse Z.

Benieuwd naar de overige uitslagen? https://www.iichgroningen.nl/startlijsten-uitslagen.php

Mini Marathon in Zuidbroek van start!

Nog geen plannen voor maandag 30 december? Kom dan zeker naar IICH Groningen!

Er staat een dag vól mensport op het programma waarbij alles aan bod komt. Van jeugd tot vierspan pony. En het belooft een spectaculaire dag te worden!

Ook de Friese tuigpaarden komen aan bod in Zuidbroek. Vanaf 18.15 staan er diverse tuigrubrieken voor Friese paarden gepland, met o.a de Horses2fly KFPS Sportcompetitie.

Ingezonden door: deleomedia.nl