JIPSINGHUIZEN – Toneelvereniging Jipsinghuizen speelt in 2020 voor u: Tante Bella’s Beautysalon!



Tante Bella is overleden, ze was de tante van de broers Berend en Albert. De broers hebben hier niet erg om gerouwd, want een band met de tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden want nu hebben ze een erfenis! De erfenis bestaat echter uit een iets wat verpauperde beautysalon. Berend is ervan overtuigd dat de beautysalon, met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen.

Maar is dit wel een goed plan? Immers tot de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En dat is niet het enige probleem want zijn ze wel de enige erfgenamen?

Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken in deze geweldige klucht met een waterval aan grappen. Dit mag u niet missen.



De voorstellingen zijn op:



Zaterdag 11 januari

Zaterdag 18 januari

Vrijdag 24 januari

Zaterdag 25 januari UITVERKOCHT



Zaterdag 1 februari

Vrijdag 7 februari

Zaterdag 8 februari



Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur, in het Buurthuis te Jipsinghuizen. Kaarten reserveren? Bel of stuur een bericht naar: 06- 15189360 (Mark Bos) of 06- 12234356 (Bianca Heijes)

Ingezonden.