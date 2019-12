Veiligheid zelf in de hand hebben

WESTERWOLDE – In deze donkere maanden is ook in de gemeente Westerwolde het aantal inbraken toegenomen. In november en december waren er meer dan vijf incidenten.

De toename van de criminaliteit in de gemeente geeft steeds meer mensen een onveilig gevoel en dit gegeven bracht dhr. D Stukje van Stukje Inbraakbeveiliging op een idee. Samen zorgdragen voor het gevoel van veiligheid onder de bewoners van Westerwolde door eenmalig een advies af te geven, ‘hoe veilig is mijn huis’. Dhr. Stukje geeft aan „Wij komen langs, doen een analyse zodat de bewoners op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s. Deze service wordt in samenwerking met meerdere specialistische bedrijven geleverd zodat men niet onnodig lang hoeft te wachten”.

Sociale controle is een belangrijk onderdeel van preventiemaatregelen. Denk aan buurtbewoners die opletten en buren die elkaar informeren als ze weg zijn. Goede buitenverlichting helpt om het buren makkelijker te maken op te letten. Dhr. Wilts vervolgt „Naast de inbraakwerende mogelijkheden willen wij de bewoners ook attenderen op de mogelijkheid om samen als buurtwachter op te treden. ‘De BuurtWatch’, waarbij de waakzaamheid op straat wordt bevorderd. Hoe het werkt? Bewoners in de omgeving maken gebruik van het platform door via de app met elkaar te communiceren en melding te maken wanneer er verdachte omstandigheden zijn”.



Bewoners zijn zich niet altijd bewust van de mogelijke risico’s maar gelukkig zijn er veel mogelijkheden om de woning en directe omgeving veilig en minder ‘inbraak aantrekkelijk’ te maken. Dit initiatief zal er zeker toe bijdragen.

