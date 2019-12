Voorzichtigheid geboden bij brug Rhederveld

VLAGTWEDDE – De restauratie van de brug in de J Buiskoolweg vordert gestaag, maar het blijft uitkijken.

In 2015 heeft de Antea Group inspectie gedaan bij de brug in de J Buiskoolweg in het Rhederveld. Uit de constructieve toets bleek dat de

maximale belasting op de brug moest worden beperkt. Verkeer wat zwaarder was dan 5 ton, in combinatie met een totaal last van 18 ton, werd omgeleid.

Aannemingsbedrijf Fuhler heeft toen het brugdek verstevigd door een tijdelijke brug over de bestaande brug aan te brengen.

Vanaf 26 augustus vinden er opnieuw werkzaamheden aan de brug over de Noordelijke Hoofdwijk plaats. De brug uit 1930, die te boek staat als Rijksmonument, was daarvoor enkele maanden afgesloten. Het verkeer werd omgeleid door o.a. het Hebrecht.

Het verkeer kan nu wel weer over de brug, maar voorzichtigheid is geboden. Voor de brug zitten tussen het wegdek en de berm diepe kuilen. Dit wordt niet aangegeven. Bovendien kunnen twee voertuigen elkaar niet passeren. Ook is de afwerking van de brug nog niet gereed.

Foto’s: Jan Glazenburg