Blog Oudejaarsavond

REGIO – Evenals voorgaande jaren houden we een blog bij over incidenten in de regio op oudejaarsavond.

Vanmiddag waren er al enkele brandjes zoals bijvoorbeeld in een container bij de Helling en aan de WH Bosgrastraat in Oude Pekela. In Termunten brandde een zomerhuisje af.

We beginnen met de berichten vanaf half vijf:

16.32 buitenbrand Rundestraat Ter Apel

16.57 rommel in brand Stationsstraat Ter Apel

17.14 rommel in brand Jan Koolhoflaan Nieuwe Pekela

17.51 rommel in brand Havenstraat Ter Apel

18.59 autobrand Linnaeuslaan Nieuw Buinen

19.15 afval in brand Meezenbroekstraat Veendam

19.33 rommel in brand bij school Meidoornstraat Nieuwolda

20.42 rommel in brand Verlengde Sportlaan Nieuwe Pekela

Op het moment dat de brandweer bij een van de brandjes in Nieuwe Pekela aan het blussen was, werd er een vuurwerkbom onder de brandweerauto gegooid. Een agente raakte lichtgewond.

20.58 rommel in brand Mr NF Wilkensstraat Kade A E Veendam

21.12 rommel in brand Havenstraat Ter Apel

21.26 afval in brand Torenstraat Beerta

21.50 autobrand Hamrikkerweg Nieuw Scheemda

22.12 brand schuur Bovenweg Muntendam. Het betreft een brand in een leegstaande boerderij. Om de boerderij waren al hekken geplaatst omdat men vreesde dat er brand zou worden gesticht. Diverse korpsen uit de omgeving zijn ter plaatse. De schuur is volledig afge brand, de brandweer probeert het voorste gedeelte van de boerderij te behouden.

22.37 autobrand Veendijkstraat Oude Pekela

22.47 rommel in brand bij de Kwantum aan de Navolaan Stadskanaal

23.16 woningbrand Oudedijk Drieborg. Diverse korpsen zijn ter plaatse. De woning staat volledig in brand., Er zijn geen personen meer binnen.

23.44 buitenbrand Ligusterstraat Musselkanaal

00.14 woningbrand Hoofdstraat Beerta

Wij zijn vandaag tientallen keren uitgerukt voor veelal buitenbranden en een enkel ongeval, gelukkig zonder gewonden. De sfeer is gemoedelijk. Wel is het erg mistig. Vanwege de dichte mist zijn op diverse locaties de kazernes uit voorzorg bemenst. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 31, 2019

Wij staan aan de Oudedijk in Drieborg waar brand is uitgebroken in een vrijstaande woning. De woning staat volledig in brand. Er bevonden zich geen personen meer in het pand. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 31, 2019

De schuur is volledig afgebrand. Wij zetten in op het behoud van het woonhuis. Er is geen gevaar voor overslag naar de naastgelegen gebouwen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 31, 2019

Dit bericht wordt de hele avond aangevuld.