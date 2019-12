ASCHENDORF – Een poging om in te breken bij een magazijn in Aschendorf is mislukt.

Zondagnacht is een poging gedaan om in te breken bij een magazijn van een bedrijf aan de Hüntestraße in Aschendorf. De daders konden echter een deur niet open krijgen en gingen er zonder buit vandoor.

De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het hoofdbureau in Papenburg.