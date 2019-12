WINSCHOTEN – Toneelvereniging Vita Nova uit Winschoten speelt het blijspel ‘Onvergetelijke ontmoetingen’ (Man of the moment van Alan Ayckbourn). De voorstellingen vinden plaats in De Klinker.

Zeventien jaar geleden vond een onvergetelijke ontmoeting plaats tussen Lenie van der Made en Marco Mink. Deze gebeurtenis deed het leven van beiden veranderen. Marco belandde in de gevangenis en schreef daar zijn memoires. Na een spraakmakend interview met Anne Kuijer werd hij een beroemde tv-ster. En Lenie… Lenie wordt vergeten.

Anne is inmiddels hard op weg naar de top van televisieland. Voor haar nieuwe programma doet zij een beroep op Marco Mink voor een nieuwe ontmoeting tussen de twee personen. Tijdens de filmopnames wordt er flink gewroet in het verleden. Helden verdwijnen in het niet en schurken worden helden. Een geëngageerd stuk, met menselijke en ontroerende en zeer hilarische scènes. Een bijtend spel over schijn en werkelijkheid.

Zaterdag 1 februari 2020 aanvang 20.00 uur in de Rabozaal.

Zondagmiddag 2 februari 2020 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal.

Ingezonden