Traditioneel Carbidschieten in Ter Wisch en Ter Haar

TER WISH, TER HAAR – Met vreugdevuren en luid geknal werd vandaag op allerlei plaatsen in Westerwolde het carbidschieten georganiseerd, zoals in Ter Wisch en Ter Haar.

Vanaf vanmorgen 10 uur waren de eerste knallen in de wijde omgeving hoorbaar. Met melkbussen in een carrousel, of met zelfgemaakte metalen bussen, de een langer dan de ander, werd met carbid en water en meestal met een bal geknald dat het een lieve lust was.

Er was een gemoedelijke sfeer en onder het genot van een drankje en een oliebol werd het Oudejaar naar Saksische traditie uitgeknald.

Foto’s: André Dümmer

