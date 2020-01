Gemeente Stadskanaal: het was een rustige en feestelijke jaarwisseling (foto-update)

STADSKANAAL – Het was een gezellige en feestelijke jaarwisseling in de gemeente Stadskanaal. De hulpdiensten bevestigen dit en melden dat zowel oudejaarsdag als oudejaarsnacht rustig zijn verlopen.

De hulpdiensten hadden het rustig, maar waren – als altijd als er veel mensen op de been zijn – wel paraat. De ambulancedienst hoefde niet in actie te komen. De brandweer heeft, na een rustige dag, ook een relatief rustige nacht achter de rug. Er waren vooral minder vreugdevuren dan voorgaande jaren. Een paar zijn ’s nachts geblust en opgeruimd. Er was wel een schuurbrand aan de Oosterstraat, maar die was snel onder controle. De politie kreeg enkele meldingen van vernielingen en overlast maar hoefde nauwelijks in actie te komen. Wel is er een aantal keer illegaal vuurwerk aangetroffen. Hiervan is een proces-verbaal gemaakt.

De hulpdiensten zijn blij dat ze niet zijn geconfronteerd met geweld of ongewenst gedrag. Burgemeester Froukje de Jonge is blij dat de inwoners er vooral een gezellige en mooie avond van hebben gemaakt. ‘Ik ben trots op onze inwoners’ aldus de burgemeester.

Ingezonden door gemeente Stadskanaal

Foto’s: Marc Dol MJD Media