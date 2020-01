DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

In Kirchborgum bij Weener is dinsdagmiddag brand ontstaan in een keuken van een woning. De brand werd door de buren ontdekt. Nog voordat de brandweer arriveerde ging een hulpverlener de woning binnen om te kijken of er zich personen in het pand bevonden. Dit bleek niet het geval te zijn.

In de keuken had een pan met vet vlam gevat. De hulpverlener trok de pan van het kooktoestel en deden er een deksel op. Vanwege de ernstige rookontwikkeling moest hij toen de woning verlaten.

De brandweer heeft de pan naar buiten gebracht en afgeblust met een koolzuursneeuwblusser. Daarna werd de keuken gecontroleerd en vervolgens geventileerd.

Lathen

Vannacht is om 02.40 uur een 40 jarige inwoner van Lathen op de Kathen Siedlung in Lathen met zijn auto tegen een boom gebotst. De man raakte daarbij zwaargewond. Zijn VW Golf kan als verloren worden beschouwd. Omdat de politie het vermoeden had dat de man had gedronken, werd in een ziekenhuis een bloedproef gedaan. Hij bleek een alcoholpromillage te hebben van 1,44 promille.